L'objet non-identifié retrouvé sur une plage d'Australie déplacé dans un lieu secret

Le mystère reste entier. S'il n'a toujours pas été identifié, le cylindre de 2,5 mètres de long et de large qui s'est échoué samedi sur une plage de l'ouest de l'Australie, à 250 km au nord de Perth, a été transféré dans un lieu secret, rapporte le quotidien britannique The Guardian. L'Agence spatiale australienne est chargée d'enquêter sur la provenance de cet objet non-identifié.

"Alors que les premières observations ont indiqué qu'il était lié à l'industrie spatiale et qu'il pouvait s'agir d'un débris spatial, des précautions supplémentaires ont été prises pour s'assurer que l'objet ne présentait aucun danger pour la population", a déclaré un porte-parole de la police. "Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour atténuer les risques potentiels et l'objet est désormais confiné et stocké en toute sécurité pendant que l'Agence spatiale australienne s'efforce de confirmer son origine", a-t-il ajouté.