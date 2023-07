L'ONU a-t-elle vraiment affirmé que "les personnes affamées travailleront mieux" ?

La rumeur diffusée par Silvano Trotta, fervent acteur de la désinformation en France, est accompagnée d'une capture d'écran de l'article en question. De quoi permettre d'en retrouver rapidement la trace via une recherche sur Google. Intitulé "les avantages de la faim dans le monde", il a bel et bien été mis en ligne sur le site de l'ONU par le passé. Plus précisément, on pouvait le trouver sur la page qui répertorie les articles publiés dans Chronique de l'ONU, le magazine officiel des Nations Unies. Publié en 2008 par George Kent, un professeur en sciences politiques, il revient sur la lutte contre la famine dans le monde. Et multiplie les phrases provocatrices. Son premier paragraphe donne le ton : "Nous parlons parfois de la faim dans le monde comme s'il s'agissait d'un fléau que nous voulons tous voir disparaître, en la comparant à la peste ou au sida. Mais cette vision naïve nous empêche de comprendre ce qui cause et entretient la faim. La faim a une grande importance pour de nombreuses personnes. En effet, elle est fondamentale pour le fonctionnement de l'économie mondiale. Les personnes qui ont faim sont les plus productives, en particulier lorsqu'elles ont besoin d'un travail manuel." C'est aussi dans cet article que George Kent écrit : "Personne ne travaille plus dur que les gens qui sont affamés."