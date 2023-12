L'opposant Alexeï Navalny détenu dans l'Arctique : 5 choses à savoir sur les colonies pénitentiaires russes

Après avoir perdu sa trace pendant trois semaines, les proches d'Alexeï Navalny ont annoncé lundi qu'il avait été transféré dans une colonie pénitentiaire dans l'Arctique russe. L'opposant de Vladimir Poutine a indiqué qu'il se portait bien. TF1info fait le point sur ces prisons aux conditions de détention très dures, héritage du goulag de l'URSS.

Des nouvelles après trois semaines d'inquiétude pour ses soutiens. Les proches d'Alexeï Navalny, figure de l'opposition à Vladimir Poutine en Russie et condamné à 19 ans de prison pour "extrémisme", n'avaient plus de nouvelles de lui depuis début décembre. Sa porte-parole, Kira Iarmych, a finalement tweeté ce 25 décembre : "Nous avons trouvé Navalny. Il est dans la colonie pénitentiaire numéro 3 de la localité de Kharp".

Des nouvelles qui ont rapidement fait réagir plusieurs pays occidentaux, dont la France, qualifiant cette incarcération de "violation patente des droits de l'homme". Car ces lieux de détention sont particulièrement connus pour leur dureté. Éclairage.

D'où viennent ces colonies pénitentiaires ?

Les colonies pénitentiaires sont un héritage direct du système du goulag, fondé par Staline en 1930. Ces camps de travail concentrationnaires, dans des forêts ou des steppes isolées, étaient réservés aux opposants politiques dans l'ex-URSS. En Russie, le système carcéral, administré par le service fédéral d'exécution des peines, allie détention et travail forcé et a peu changé depuis l'époque soviétique. Située dans l'extrême-nord de la Russie, à plus de 3000 km de Moscou, la colonie IK-3 "Loup polaire", où est actuellement incarcéré Navalny, a d'ailleurs été construite sur un ancien goulag.

Quels prisonniers y sont incarcérés ?

Ces colonies pénitentiaires sont habituellement réservées aux détenus purgeant une peine de prison à perpétuité ou considérés comme particulièrement dangereux. Après avoir attendu leur procès dans un centre de détention provisoire, ils sont transférés vers une colonie à "régime spécial" pour effectuer leur peine. Le voyage en train dure plusieurs jours, comme dans le cas de Navalny, avec des multiples étapes. À leur arrivée, les détenus les plus récalcitrants sont séparés des autres, pour éviter toute contestation.

Quelles sont les conditions de détention ?

Torture, manque d'hygiène, punition collective, surpopulation... Les colonies pénitentiaires sont réputées pour faire subir des conditions de détention extrêmement dures aux prisonniers. Dans les camps rouges, plus sévères que les noir-rouge, les prisonniers sont sous-alimentés et parfois battus par les gardes. En plein hiver, il fait nuit presque toute la journée et le froid met les corps à rude épreuve : il est prévu jusqu'à -27 degrés dans l'Arctique russe cette semaine.

En 2022, alors que Navalny était déjà emprisonné dans une colonie pénitentiaire, l'ONG Amnesty International alertait : "Les autorités pénitentiaires russes se servent des méthodes cruelles qu’elles peaufinent depuis des années pour tenter de briser le moral d’Alexeï Navalny, en rendant son existence dans la colonie pénitentiaire insupportable, humiliante et déshumanisante."

Que font les prisonniers dans ces colonies ?

Les détenus sont considérés comme une main-d'œuvre corvéable à merci. Ils travaillent dans la production de vêtements, l'industrie du bois, l'agriculture ou encore pour l'organisation interne de la prison. Dans une lettre ouverte publiée dans The Guardian en 2013, Nadezhda Tolokonnikova, féministe et activiste politique, raconte ses journées de travail : "Ma brigade à l'atelier de couture travaille 16 à 17 heures par jour. De 7h30 à 0h30. Au mieux, nous dormons quatre heures par nuit. Nous avons un jour de congé une fois par mois et demi. Nous travaillons presque tous les dimanches."

Selon des chiffres de l'administration pénitentiaire russe, 40 % des détenus travaillent. Nadezhda Tolokonnikova ajoute : "J'exige que nous soyons traités comme des êtres humains et non comme des esclaves."

Ces colonies sont-elles légales ?

La Russie est régulièrement épinglée pour le recours à ces colonies. Le pays est pourtant signataire de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par les Nations Unies en 1984. La Cour européenne des droits de l'homme a conclu en 2013 que la colonie IK-3 violait l'article 8 car, à cause de leur isolement, les détenus ne peuvent pas correspondre avec leurs proches, ni par lettre ni par téléphone.

Le droit russe exige qu'un détenu purge sa peine dans la région où habite sa famille, mais de nombreuses exceptions permettent de contourner cette règle. La Russie veille à passer sous silence ces atteintes au droit des détenus : depuis 2010, plusieurs lois ont limité le pouvoir des visiteurs de prison, souvent auteurs de rapports dénonçant les conditions de détention.