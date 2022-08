L'opposant russe Alexeï Navalny "au mitard" après avoir tenté de créer un syndicat en prison

Même depuis l'une des prisons les plus strictes de Russie, Navalny garde son esprit de révolte. Emprisonné depuis un an et demi en Russie, l'opposant russe a affirmé, ce lundi 15 août, avoir été placé à l'isolement après avoir tenté de former un syndicat de détenus dans la colonie pénitentiaire "de régime sévère" où il est détenu près de la ville de Vladimir, à 200 kilomètres à l'est de Moscou.

Là-bas, il travaille dans un atelier de couture avec d'autres prisonniers. "Salut à tous depuis le mitard. La lutte syndicale n'est jamais facile, mais alors que dire des syndicats en prison", a-t-il écrit dans un message publié sur Twitter. Dans une suite de tweets, il y explique avoir remporté "sa première victoire" en faisant remplacer les tabourets des détenus travaillant dans l'atelier par des chaises.

Cette "révolte" n'aurait pas plu aux agents pénitentiaires qui l'ont placé trois jours à l'isolement pour avoir enfreint le règlement en déboutonnant le haut de sa tenue de bagnard. D'après lui, la direction a menacé de faire de cette geôle "sa résidence permanente" s'il ne changeait pas d'attitude.