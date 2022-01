L'Otan envoie des avions et des bateaux en Ukraine, la Russie l'accuse "d'exacerber" les tensions

Jour après jour, la température ne fait qu'augmenter un peu plus. Les pays de l'Otan ont placé des forces en attente et envoyé des navires et des avions de combat pour renforcer leur défense en Europe de l'Est face aux activités militaires de la Russie aux frontières de l'Ukraine, a annoncé lundi l'Alliance dans un communiqué. "L'OTAN continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et défendre tous les Alliés, y compris en renforçant la partie orientale de l'Alliance. Nous répondrons toujours à toute détérioration de notre environnement de sécurité, notamment en renforçant notre défense collective", a expliqué le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg.

Preuve que la tension est à son plus haut, la France a conseillé à ses concitoyens de reporter les voyages non essentiels vers l'Ukraine dans l'immédiat. De leur côté, les Etats-Unis ont placé jusqu'à 8.500 militaires en état d'alerte qui pourraient être déployés au sein des troupes de l'Otan en cas d'invasion de l’Ukraine par la Russie, a annoncé lundi le porte-parole du Pentagone, John Kirby.