L'UE enregistre en 2022 un nombre record de demandes d'asile depuis 2016

2022 est aussi une année record au regard du taux de décisions positives, qui permet au requérant d'obtenir un statut de réfugié ou de protection subsidiaire, rendues en première instance à la suite de ces demande. Il s'élève à 40%, soit le taux le plus élevé depuis cinq ans. Il est particulièrement haut pour les Syriens (94%), les Bélarusses (88%), les Ukrainiens (86%), les Erythréens et les Yéménites (84% chacun) et les Maliens (70%).

En revanche il est très bas pour les ressortissants d'Inde, de Moldavie, de Macédoine du Nord et du Vietnam (1%), de Tunisie et de Bosnie-Herzégovine (2%), du Venezuela, de Serbie et du Népal (3%).