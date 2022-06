L'Ukraine a perdu "un quart de ses terres cultivables" depuis la guerre, selon le ministère de l'Agriculture

En raison, notamment, de la baisse de la consommation due aux déplacements massifs de population. Depuis le début de la guerre, plus de sept millions d'Ukrainiens ont changé de région, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR). S'y ajoutent 7,3 millions qui ont fui à l'étranger. Et puis, les agriculteurs ont également "réussi à se préparer relativement bien à l'ensemencement" avant le début de la guerre. Dès le mois de février, "l'Ukraine avait déjà importé environ 70 % des engrais nécessaires, 60 % des produits phytosanitaires et environ un tiers de la quantité de carburant requise" pour l'ensemencement, a-t-il détaillé.

L'occupation de plusieurs régions ukrainiennes et le blocus des céréales imposé par la flotte russe de la mer Noire ont néanmoins forcé les agriculteurs ukrainiens "à modifier ce qu'ils semaient et la quantité", a précisé Taras Vysotskiï. Mais si les conséquences de l'invasion russe pour le marché intérieur ukrainien semblent limitées, l'impossibilité d'exporter les céréales produits en direction de l'étranger fait toutefois craindre "un ouragan de famines" dans les mois à venir, selon l'ONU. Actuellement, "entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales sont bloquées ", avait alerté le 6 juin le président ukrainien Volodymyr Zelensky, pariant sur un chiffre qui pourrait augmenter à "70-75 millions de tonnes" d'ici à l'automne prochain.