L'Ukraine a-t-elle appelé tous ses ressortissants vivant à l'étranger à se mobiliser dans la guerre ?

Par contre, nous avons identifié cette rumeur en anglais et en russe. Elle est apparue sur plusieurs chaînes Telegram pro-russes et dans un article de blog, le 28 juillet 2023. Selon nos recherches, la rumeur est née sur le site russe "Donpress". Une source peu fiable : elle affiche en Une des rumeurs plus folles les unes que les autres, comme celle selon laquelle Zelensky aurait "cédé Odessa à la Roumanie", et déforme des prises de parole de représentants occidentaux pour servir la propagande pro-russe. Dans le passé, le site a été plusieurs fois épinglé pour avoir diffusé de fausses informations, comme celle annonçant que les écoles ukrainiennes auraient élaboré un système adressé aux enfants de dénonciation des parents d'élèves.

Auprès de l'agence Reuters, le ministère de la Défense ukrainienne confirme qu'il s'agit d'une fausse information, attribuée à tort au ministre Oleksiy Reznikov.