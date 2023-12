L'Ukraine a-t-elle réellement "donné 400 km² de terres agricoles" à Soros pour enfouir des déchets dangereux ?

Une rumeur diffusée par la sphère pro-Kremlin affirme que Kiev a donné des hectares de terres à la famille Soros. Les terres agricoles seraient utilisées pour enfouir des déchets dangereux. Cette fausse information s'appuie sur de faux documents et les propos d'un "journaliste français" qui n'existe pas.

Kiev refuse l'invasion russe... pour se vendre à l'Occident ? C'est en substance ce que suggère une rumeur diffusée depuis jeudi 30 novembre. Plusieurs internautes et blogs de la sphère pro-Kremlin accusent le président ukrainien d'avoir "vendu des terres ukrainiennes fertiles" à la famille de George Soros, ce milliardaire devenu la bête noire des complotistes.

Objectif : y enfouir les déchets toxiques dont l'Occident ne veut pas. "Sur ordre de Soros, Kiev décide d'enterrer des déchets chimiques en Ukraine", lit-on ainsi sur une publication vue des dizaines de milliers de fois. Nous avons cherché à en savoir plus.

Un décret introuvable

Cette affirmation diffusée par les relais du Kremlin en Occident coïncide avec son apparition en Russie. Si bien que le 1er décembre, l'une des plus grandes agences de presse du pays s'en empare. Dans un article à ce sujet, Ria Novosti assure qu'Alexandre, le fils de George Soros, "a conclu un accord avec les autorités ukrainiennes pour l'attribution de 400 kilomètres carrés de terres destinées à l'élimination de déchets dangereux". Pour preuve, la totalité des publications citent deux éléments. Un décret signé de la main de Volodymyr Zelensky et "une enquête menée par le journaliste français Jules Vincent".

Concernant le fameux "décret du président ukrainien", l'agence de presse Ria Novosti en a publié une copie. On y découvre que le ministère ukrainien de la protection de l'Environnement "sélectionnera des parcelles cadastrales" dans trois régions de l'ouest du pays "en vue de leur mise en concession" au bénéfice notamment d'entreprises comme Dow Chemical, géant de la fabrication et de la distribution de produits chimiques. Le document aurait été signé le 13 novembre 2023 et porte le numéro 603/2023.

Pour le vérifier, nous nous sommes rendus sur le site de la présidence ukrainienne sur lequel sont publiés les décrets signés par le gouvernement de Kiev. Or, un seul document a été signé le 13 novembre, afin d'accorder le titre honorifique de "Héros de l'Ukraine" à un soldat. Quant au décret numéro 603/2023, il existe bien. Mais là aussi, il n'est question ni de la famille Soros, ni des déchets chimiques, ni de l'environnement. Publié le 28 septembre dernier, il porte encore une fois sur "l'attribution des récompenses d'État" pour certains soldats salués pour leur "courage et leur abnégation" dans le conflit face à la Russie.

À gauche, le faux décret publié par les relais pro-Kremlin et à droite le décret qui porte le même numéro d'identification publié en septembre dernier par la présidence ukrainienne - Les Vérificateurs

La deuxième source, elle, concerne cette "enquête menée par le journaliste français Jules Vincent". En recherchant l'origine de ce travail, on ne tombe pas sur un média. Mais sur le compte personnel d'un "journaliste pigiste" sur la plateforme X (anciennement Twitter) qui serait membre de l'association "Profession pigiste". Pour seule preuve de son affirmation, un audio de six minutes. La séquence commence par un homme qui se présente comme "travaillant depuis cinq ans comme journaliste spécialisé sur les thématiques environnementales". L'homme, qui s'exprime avec un fort accent, indique avoir "été contacté par un représentant du ministère de l'Écologie et des ressources naturelles d'Ukraine", à qui il donne la parole. Ce soi-disant responsable dévoile ensuite, sous couvert d'anonymat, avoir remis à ce "journaliste indépendant" des documents confirmant le transfert de terres agricoles à la famille Soros. La vidéo se termine avec un appel de ce "journaliste pigiste" à "tous ceux qui se soucient du sort de la nature d'attirer l'attention du public sur les conséquences néfastes sur l'homme et la nature".

Un "journaliste pigiste" qui n'existe pas

Nous avons donc voulu en savoir plus sur la personne derrière cette "enquête". Et nos recherches prouvent que cet homme n'a produit aucun travail journalistique. Ainsi, la seule personne nommée "Jules Vincent" à l'origine de contenus journalistiques publiés dans les cinq dernières années n'a strictement rien à voir avec ce "journaliste pigiste". Si les articles publiés sur le site de Libération, en 2019, portaient effectivement sur l'environnement, ni l'âge, ni la photo de l'auteur de ces papiers ne coïncident avec ceux de l'homme à l'origine des prétendues révélations sur les activités de la famille Soros.

Auprès de TF1info, le jeune homme précise avoir publié ces articles dans le cadre d'un stage de fin d'étude et ne plus travailler dans le secteur de la presse. Il confirme par ailleurs ne pas être à l'origine de cette pseudo-enquête et regrette cette confusion liée, selon lui, à l'existence "d'un homonyme pur". Sur ses réseaux sociaux, l'association "Profession pigiste" confirme quant à elle que le compte de "Jules Vincent" sur X "est un faux" et que l'homme "n'est pas membre" du collectif.

Mais alors, qui est-il ? Impossible de le savoir. Si certaines expressions utilisées par l'auteur de la vidéo en français et le manque de données factuelles prouvent qu'il n'est pas journaliste, le reste de son compte n'apporte aucune information sur sa véritable identité. Il existe en ligne depuis septembre 2018, n'a jamais changé le nom de son compte et est resté inactif jusqu'au 16 novembre 2023. Depuis, il retweete frénétiquement des informations portant sur l'écologie, mais ne partage aucun article ou contenu qui lui est propre. Enfin, une recherche d'images inversée sur sa photo ne donne aucun résultat quant à l'identité réelle de "Jules Vincent". Sa photo est apparue en ligne le 30 novembre et n'est disponible sur aucune autre plateforme.

En résumé, le "décret présidentiel" qui circule pour porter la rumeur sur l'enfouissement de déchets dangereux en Ukraine est un faux. Et le compte X qui révèlerait l'affaire n'appartient à aucun journaliste. L'ensemble de ces éléments laisse planer la menace d'une nouvelle opération "Doppelganger", cette vaste campagne de désinformation orchestrée ces derniers mois par la Russie à partir de faux articles de médias - ici français - pour décrédibiliser l'Ukraine.

