L'Ukraine accuse Thales d'avoir vendu à la Russie des armes utilisées pour tuer des civils

Le blogueur assure ensuite que cette famille a été tuée "avec des armes françaises vendues en contournement des sanctions en 2015". Pour appuyer ses affirmations, il montre un véhicule russe qu'il assure être entré en service en "2015-2016 après le début de la guerre en Ukraine" et qui comporte "des composants et des technologies vendus à la Fédération de Russie par l'entreprise française Thales".

Interrogé par l'AFP, le groupe français d'équipement de défense a démenti avoir contourné les sanctions contre la Russie. "Thales s'est toujours conformé strictement aux réglementations françaises et internationales, y compris concernant l'application des sanctions européennes de 2014 à l'égard de la Russie", a déclaré le groupe. "Aucun contrat d'export d'équipement de défense n'a été signé avec la Russie depuis 2014 et aucune livraison n'a été effectuée à la Russie depuis le début du conflit en Ukraine", selon Thales. "Toute information laissant penser le contraire est erronée et donc trompeuse", ajoute-t-il, disant avoir par ailleurs décidé de cesser ses activités en Russie.