"Nous ne faisons pas la guerre contre les mères" : l'Ukraine appelle les familles des soldats russes capturés à venir les chercher

Ce mercredi, le ministre a, en plus, publié les numéros de téléphone et un courriel via lesquels les mères peuvent obtenir des informations sur leurs fils prisonniers en Ukraine. Dans le cas où la détention de ces derniers est confirmée, les femmes russes sont invitées à se rendre en Pologne, puis à entrer en Ukraine via un point de passage frontalier.

"Vous allez être accueillies et raccompagnées à Kiev où votre fils vous sera rendu", a souligné le ministère ukrainien. "À la différence des fascistes de Poutine, nous, les Ukrainiens, nous ne faisons pas la guerre contre les mères et leurs enfants capturés", a-t-il encore ajouté.