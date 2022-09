L'Ukraine contre-attaque : comment ce revers est vécu en Russie

Ce revers de l'armée russe a toutefois provoqué la colère des blogueurs pro-guerre, qui utilisent désormais leurs chaînes Telegram pour critiquer l'action des forces du Kremlin, détaille le Guardian. Certains parmi les plus influents estimant même que "nous avons déjà perdu, le reste n'est qu'une question de temps" quand d'autres appellent Vladimir Poutine à déclarer la "mobilisation générale". De son côté, sur sa chaîne Telegram aux 2,3 millions d'abonnés, Yuri Podolyaka, a déclaré vendredi que si l'armée continuait à minimiser ses revers sur le champ de bataille, les Russes "cesseraient de faire confiance au ministère de la Défense et bientôt au gouvernement dans son ensemble", détaille le New York Times.

Les blogueurs pro-guerre "sont certainement de plus en plus en colère, et pour une bonne et évidente raison, surtout que le fossé entre la ligne officielle et la réalité sur le terrain se creuse", détaille dans le journal britannique Mark Galeotti, un expert des affaires de sécurité russes. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'annonce du retrait des forces russes, "a encore un peu plus agacé les communautés de blogueurs et nationalistes qui soutiennent la vision grandiose du Kremlin de s'emparer de la totalité de l'Ukraine".