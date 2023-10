L’affaire est donc encore très commentée par la propagande. Et aussitôt, une rumeur a circulé : la poste ukrainienne s’apprêterait à commercialiser un timbre à l’effigie de Yaroslav Hunka. Elle l’aurait même édité avant l’ovation rendue à l’ancien combattant SS, preuve que Kiev avait orchestré sa venue, selon l’avocat français Régis de Castelnau, habitué aux fausses informations sur la guerre. "Les héros ne meurent jamais", saluerait la poste ukrainienne.

L’information circule dès le 26 septembre, comme le signale le journaliste de Bellingcat, Eliott Higgins, et est partagée par des comptes de désinformation sur l’Ukraine, tel que l’influenceur américain Jackson Hinkle. Elle viendrait de l’ambassade russe au Royaume-Uni et de Maria Dubovika, proche du Kremlin et collaboratrice de WarOnFakes, site de fact-checking au service de la propagande russe, selon la description faite par Libération.