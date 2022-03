L'Ukraine refuse les couloirs humanitaires vers la Russie et la Biélorussie proposés par Moscou

"Ce n’est pas une option acceptable !". La vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk a fustigé la proposition de Moscou, annoncée un peu plus tôt ce lundi matin. Le ministère russe de la Défense proposait des cessez-le-feu locaux le jour même, et l'ouverture de plusieurs couloirs humanitaires, pour évacuer des civils de la capitale Kiev, de la seconde ville du pays Kharkhiv, du port assiégé de Marioupol et de la localité de Soumy, proche de la frontière russe. À y regarder de plus près, l'annonce russe était assortie d'une modalité inacceptable pour Kiev : les "couloirs humanitaires" dirigeraient en fait les civils évacués vers la Russie et la Biélorussie, alliée de Moscou et base arrière de l'offensive.