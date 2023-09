Négociations d'adhésion : "L'Union européenne cherche à s'éloigner de la Turquie", dénonce Erdogan

Le ministre turc des Affaires étrangères n'a pas apprécié pour autant la sortie, accusant en réponse Bruxelles de mettre des obstacles "politiques" aux négociations d'adhésion. "Nous attendons de l'UE qu'elle démontre la volonté nécessaire à l'amélioration de nos relations et qu'elle agisse avec plus de courage", a déclaré Hakan Fidan.

Un rapport du Parlement européen, paru en début de semaine, estimait par ailleurs que le processus d'adhésion de la Turquie ne pouvait pas reprendre dans les circonstances actuelles, selon l'agence Reuters. Il exhortait Bruxelles à adopter plutôt un "cadre parallèle et réaliste" concernant ses liens avec le pays qui s'étire de l'Europe de l'Est à l'Asie occidentale. Le ministère des Affaires étrangères turc n'avait pas tardé à réagir, affirmant que le texte s'appuyait sur des informations infondées et une approche "superficielle et non visionnaire".