L'université de Gaza, un "campus du Hamas" financé par la France et l'UE ?

"De manière générale, la bande de Gaza a un gouvernement du Hamas", rappelle ainsi Inès Abdel Razek, directrice exécutive de l'ONG Palestine Institute for Public Diplomacy (The PIPD). "C’est le même principe que comparer le lien entre la Sorbonne et le gouvernement français. C’est une université qui vit dans ce territoire et qui est sous la tutelle d’un ministère de l’Éducation local. Il doit y avoir des liens, ça ne veut pas dire que ce sont des liens avec la branche armée." Selon elle, "très peu d’informations" filtrent en réalité sur le financement du Hamas, et notamment via les universités.