La baguette au patrimoine de l'Humanité ? Ces traditions françaises déjà distinguées par l'Unesco

À la fois musique, chant et danse, la tradition du Maloya est propre à l’île de la Réunion. Il a été créé par les esclaves d’origine malgache et africaine dans les plantations sucrières, avant de s’étendre à toute la population de l’île. "Jadis dialogue entre un soliste et un chœur accompagné de percussions, le Maloya prend aujourd’hui des formes de plus en plus variées, au niveau des textes comme des instruments (introduction de djembés, synthétiseurs, batterie). Il se métisse avec le rock, le reggae ou le jazz, et inspire la poésie et le slam", souligne l'Unesco, qui l’inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité en 2009.