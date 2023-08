Chine : les prix à la consommation en baisse, une première depuis 2021

Des prix de moins en moins élevés. Alors que l'Europe connaît une période d'inflation importante depuis plus d'un an qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, la Chine, elle, est entrée en déflation le mois dernier, affirme le Bureau national des statistiques (BNS). Ce phénomène, inverse de l'inflation, signifie que les prix des biens et services suivent une tendance à la baisse. En juillet, l'indice des prix à la consommation en Chine avait en effet perdu 0,3% sur un an. Une bonne nouvelle ? Pas franchement.

À première vue, cela a pourtant tout d'une information réjouissante qui permet de préserver le pouvoir d'achat de la population. Mais dans les faits, la déflation est une menace pour l'économie : au lieu de dépenser, les consommateurs reportent leurs achats dans l'espoir de davantage de baisses de prix. En conséquence, la demande diminue, et les entreprises se retrouvent contraintes de réduire leur production. Elles gèlent ainsi les embauches ou licencient, et consentent à de nouvelles ristournes pour écouler leurs stocks, ce qui pèse sur leur rentabilité, car leurs coûts restent identiques. Les économistes parlent alors d'une spirale néfaste.