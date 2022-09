La Chine multiplie les collectes arbitraires de données ADN au Tibet, dénonce Human Rights Watch

En tout, pas moins de 14 collectivités locales (préfecture, comtés, villes et villages) auraient récemment mené de telles campagnes, souligne l'ONG. Tous les résidents de ces zones sont potentiellement concernés, y compris les résidents temporaires. Or, "les informations relatives à l'ADN sont très sensibles et peuvent faciliter un large éventail d'abus si elles sont collectées ou partagées de manière non consensuelle", rappelle Human Rights Watch. Les autorités, elles, qualifient le prélèvement massif de nécessité "pour que les organes de sécurité publique puissent détecter diverses affaires illégales et réprimer efficacement les éléments illégaux et criminels".