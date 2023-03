La Chine présente-t-elle à la télé son projet de partage d'une Russie vaincue ?

Des internautes suspicieux n'ont pas tardé à identifier l'origine de cette carte. Des outils de recherche d'image inversée conduisent à la plateforme Reddit et à une publication de juillet 2020. On y retrouve un découpage identique, avec simplement des noms de pays en anglais. Comment était-elle présentée à l'époque ? "Le pays le plus proche de chez vous, quand vous êtes en Russie", peut-on lire. Il ne s'agit donc ici que d'une illustration de la proximité géographique des différentes régions russes par rapport aux pays voisins. Ce qui explique notamment qu'une zone fasse référence à la Norvège au nord, ou aux États-Unis dans la partie la plus orientale.

Cette carte a-t-elle été diffusée par la télévision chinoise ? Non : des médias turcs ou encore kazakhs ont constaté que la séquence dont est tirée la capture d'écran ne comporte aucun logo d'une chaîne diffusée dans le pays. Ils sont parvenus à remonter jusqu'à un compte YouTube consacré à des analyses financières. La vidéo d'origine n'est aujourd'hui plus accessible dans les résultats de recherche de la plateforme, mais on en retrouve un lien soigneusement archivé qui permet de la consulter. Le bandeau est en tout point identique, tout comme la tenue du "présentateur". Durant les 15 minutes toutefois, on n'observe pas la carte. Et pour cause : celle-ci a été rajoutée par l'intermédiaire d'un logiciel de retour, afin de remplacer le fond originel.