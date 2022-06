La Chine prête à entrer en guerre en cas d'indépendance de Taïwan

Des menaces proférées en marge du Dialogue de Shangri-La, ce forum international organisé jusqu’à dimanche à Singapour sur la défense et de la sécurité dans la zone Asie-Pacifique. Elles font suite à des mois de tensions diplomatiques et à des récentes incursions de l’aviation chinoise dans la zone de défense taïwanaise. Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken y avait vu le signe "d’une rhétorique et d’une activité de plus en plus provocantes" de Pékin.

Observant ces agissements de près, Washington craint d'ailleurs une tentative d’annexion de l’île, comme le raconte le Financial Times. En mai, alors qu’il était en visite officielle au Japon, Joe Biden avait prévenu que les États-Unis pourraient réagir en cas d’invasion chinoise de Taïwan et défendre militairement le territoire. Si ces propos ont semblé rompre avec la position américaine d’entretenir "l’ambiguïté stratégique" sur ce dossier, la Maison Blanche a indiqué depuis n’avoir pas changé de politique.