La Chine planche sur l'interdiction des vêtements qui "heurtent" la population

Si l'on s'en tient aux mots utilisés dans le projet de loi, seraient interdits les vêtements (ainsi que les discours) décrits comme "nuisibles à l'esprit du peuple chinois" ou qui "heurtent les sentiments". Sous peine de s'exposer à des amendes ou même des peines de prison. Aucune précision n'a toutefois été fournie quant au type de vêtements qui seraient spécifiquement visés et dans le collimateur des autorités. Ce texte interroge d'autant plus qu'en Chine, les personnes portant des vêtements ou des banderoles transmettant des messages jugés controversés politiquement font déjà l'objet de poursuites. Elles se trouvent ainsi régulièrement punies pour provocation de "disputes et de troubles". Une nouvelle loi serait donc le moyen d'élargir le spectre des situations dans lesquelles des violations de la "moralité" seraient observées.

La BBC note qu'en mars, "la police a arrêté une femme portant une réplique d'un uniforme militaire japonais sur un marché nocturne", et que le mois dernier, "des personnes portant des vêtements aux imprimés arc-en-ciel se sont vu refuser l'entrée à un concert à Pékin". Dans la même veine, une femme vêtue d'un kimono avait été arrêtée dans la ville de Suzhou en 2021. Il est toutefois possible que la polémique née à l'époque ait été surtout liée à la date à laquelle se sont déroulés les faits. Nous étions un 13 décembre, jour de commémoration nationale des victimes des crimes de guerre commis par le Japon en 1937.