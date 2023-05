La chute de First Republic Bank, plus grosse faillite de l'histoire des États-Unis depuis 2008

Les autorités américaines ont pris, ce lundi 1er mai, le contrôle de la banque régionale First Republic et en ont revendu la grande majorité à JPMorgan Chase, actant ainsi la deuxième plus grosse faillite de l'histoire des États-Unis et espérant mettre un terme à la crise bancaire qui a émergé en mars.

L'établissement était sous forte pression depuis les défaillances rapprochées de deux établissements au profil similaire, Silicon Valley Bank et Signature. Mais First Republic n'est pas parvenu à trouver un plan de sauvetage satisfaisant et quand il a confirmé lundi dernier que de nombreux clients avaient retiré plus de 100 milliards de dollars de dépôts au premier trimestre, son action, déjà mal en point, a piqué du nez.