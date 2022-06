La colère des Balkans, candidats frustrés devant le blocage de leur adhésion à l'UE

Face à l'empressement de leurs homologues auprès de l'Ukraine et de la Moldavie, les dirigeants des Balkans occidentaux n'ont pas caché non plus leur amertume. Ils ont toutefois conseillé de ne "pas se faire d'illusions" sur ce statut de candidat, car le processus pour l'adhésion sera très long. "La Macédoine du Nord est candidate depuis 17 ans, si je n'ai pas perdu le compte, et l'Albanie depuis huit ans", a rappelé Edi Rami.