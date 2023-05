La Colombie suspendue aux efforts pour retrouver quatre enfants disparus depuis 15 jours en pleine jungle

Ont-ils été retrouvés ? Sont-ils sains et saufs ? À cette heure, personne ne le sait vraiment. Le 1er mai, un petit avion, un Cessna 206, avait disparu des radars dans les environs de San José del Guaviare, où il devait se rendre, à 400 kilomètres au sud-est de Bogota, en Colombie. À son bord se trouvaient trois adultes et quatre enfants. L'appareil, dans lequel ils voyageaient, a été localisé, lundi 15 mai, le nez écrasé au sol dans la jungle amazonienne. Dépêchés sur place, les secours ont annoncé la découverte de trois corps sans vie, ceux du pilote, de la mère des quatre mineurs et d'une troisième personne.

En revanche, il manquait les enfants, âgés de 11 mois à 13 ans, qui appartiennent à la même fratrie. Plus de 100 militaires, aidés de chiens renifleurs, se sont mis sur leur piste, après la découverte d'indices laissant penser qu'ils pouvaient être en vie. Mardi 16 mai, les sauveteurs ont découvert des effets personnels, des fruits en partie mangés, un biberon ou encore un "abri de fortune fait de bâtons et de branches", entretenant l'espoir qu'il y aurait au moins un survivant. Des photos, fournies à la presse colombienne, montrent une paire de ciseaux et une étiquette de ce qui semblait être un bandeau pour les cheveux.