La Corée du Nord continue les provocations. Dans la nuit de samedi à dimanche, la Corée du Nord a tiré deux nouveaux missiles balistiques vers la mer, a annoncé l'armée sud-coréenne, citée par l'agence de presse Yonhap. Il s'agit des septième et huitième tirs de ce genre en deux semaines, et ils surviennent sur fond de tensions croissantes avec les États-Unis, qui ont intensifié sur la même période leurs exercices militaires conjoints avec Séoul et Tokyo.

Les chefs d'état-major de l'armée sud-coréenne ont simplement précisé que les deux nouveaux missiles avaient été tirés depuis le sud-est de la Corée du Nord, sans donner davantage de détails.