VIDÉO - La Corée du Nord dévoile son "nouveau" sous-marin nucléaire

Dans une vidéo diffusée par les médias d'État, le dictateur nord-coréen apparaît en s'adressant à des marins en uniforme blanc à côté de l’appareil, dont la proue est décorée du drapeau du pays. Le sous-marin "accomplira sa mission de combat" et constituera "l'un des principaux moyens offensifs sous-marins des forces navales" nationales, a détaillé Kim Jong-Un. Ce dernier évoque par ailleurs un "plan stratégique et tactique visant à continuellement renforcer la modernité des forces sous-marines et de surface et la progression de l'armement nucléaire de la Marine dans le futur".