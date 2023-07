La Corée du Nord confirme un tir de missile d'un nouveau genre

La Corée du Nord confirme - et précise - ainsi l'annonce de son voisin du Sud ce mercredi, qui avait fait état d'un tir ascendant de "missile balistique non-identifié". Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a lui-même supervisé l'opération. Il a par ailleurs promis qu'une "série d'offensives militaires plus fortes" serait lancée jusqu'à ce que les États-Unis et la Corée du Sud changent leur politique à l'égard du Nord, a rapporté KCNA.