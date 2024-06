La Corée du Nord a lancé environ 350 ballons pleins d'ordures vers son voisin, indique l'armée sud-coréenne ce mardi. Les sacs attachés aux ballons contiennent principalement des déchets de papier et ne présentent aucun risque pour la sécurité des habitants, assurent les autorités. Le président sud-coréen dénonce une "provocation méprisable" après cet énième envoi.

Ils pullulent à nouveau dans le ciel. La Corée du Nord a envoyé une nouvelle salve de ballons contenant des déchets au sud de sa frontière, a annoncé ce mardi l'armée sud-coréenne. Cet envoi de quelque 350 ballons a été réalisé pendant la nuit, a précisé l'état-major interarmées, ajoutant qu'une centaine d'entre eux avaient atterri au sud, principalement dans la province de Gyeonggi, dans le nord-ouest du pays, et dans la capitale Séoul.

"Guerre psychologique"

Les sacs attachés aux ballons contenaient "principalement des déchets de papier", a indiqué l'armée, ajoutant qu'ils ne présentaient aucun risque pour la sécurité du public. "L'armée sud-coréenne est prête à mener immédiatement sa guerre psychologique", souligne l'état-major.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a condamné le dernier envoi de ballons comme une "provocation méprisable et irrationnelle", lors d'un discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire du début de la guerre de Corée. "Nos forces armées se tiendront fermement prêtes à faire en sorte que la Corée du Nord n'ose pas défier la Corée du Sud, quelles que soient les circonstances, et répondront de manière écrasante et décisive à toute provocation de la part du Nord", a affirmé le chef d'État, qui a précédemment dénoncé l'accord signé la semaine dernière à Pyongyang entre la Corée du Nord et la Russie, estimant qu'il s'agissait d'une "violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU".

Des représailles, selon Pyongyang

Pyongyang a déjà envoyé plus d'un millier de ballons transportant des déchets vers le Sud, dont certains contenaient même des parasites provenant d'excréments humains, selon les autorités sud-coréennes.

La Corée du Nord les présente de son côté comme des représailles à des envois de ballons transportant de la propagande par des militants sud-coréens. Ces ballons pouvaient par exemple être chargés de tracts contre le régime de Kim Jong Un, mais aussi de clés USB remplies de musique K-Pop ou encore de séries populaires sud-coréennes. En réponse à l'envoi de ballons nord-coréens, Séoul a totalement suspendu un accord militaire visant à réduire les tensions, et a relancé certaines émissions de propagande par haut-parleur le long de la frontière.

La puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et principale porte-parole du gouvernement, Kim Yo Jong, a averti la Corée du Sud au début du mois que si les largages de tracts et les diffusions par haut-parleur se poursuivaient, Séoul "serait sans aucun doute témoin d'une nouvelle contre-offensive de la Corée du Nord".