La Corée du Nord lance un nouveau missile balistique de longue portée

S'agit-il d'une nouvelle séquence de provocation de la part de Pyongyang ? Quelques jours après avoir menacé d'abattre les avions espions américains qui violeraient son espace aérien, le régime de Kim Jong Un a tiré un missile balistique de longue portée, a annoncé mercredi 12 juillet l'armée de Séoul.

"La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié en mer de l'Est", a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen, en employant le nom coréen de la mer du Japon. L'armée sud-coréenne "a détecté ce que l'on présume être un missile balistique à longue portée tiré depuis la région de Pyongyang vers 10h00 (3h heure de Paris) en direction de la mer de l'Est", a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen, en employant le nom coréen de la mer du Japon. "Le missile balistique a été tiré sur une trajectoire ascendante et a parcouru 1000 km avant de retomber dans la mer de l'Est", a précisé la même source.

Une trajectoire ascendante consiste à tirer un missile vers le haut, une méthode que Pyongyang a déjà déclaré utiliser lors de certains essais d'armement pour éviter de survoler les pays voisins.