La Corée du Nord menace d'abattre des satellites américains

La Corée du Nord a menacé tout pays qui voudrait attaquer son satellite espion. Fin octobre, le régime dictatorial a réussi à mettre un satellite en orbite.

La Corée du Nord a menacé d'abattre les satellites espions des États-Unis en réponse à "toute attaque" contre son propre satellite, en orbite depuis une dizaine de jours. Selon l'agence de presse officielle KCNA, Pyongyang a affirmé qu'une telle opération serait considérée comme une "déclaration de guerre".

Une mise en orbite fin octobre

Pour rappel, la Corée du Nord a réussi fin octobre à mettre en orbite son premier satellite espion, baptisé "Malligyong-1", après deux échecs en mai et en août. Depuis ce lancement, qui aurait été facilité par la Russie selon la Corée du Sud, le pays assure avoir observé des sites militaires américains et sud-coréens importants et même Rome. Plus tôt, Washington a prévenu qu'il disposait de divers "moyens réversibles et irréversibles" pour "priver un adversaire de ses capacités spatiales et les contrer".

Pyongyang "a eu recours à la technologie des missiles balistiques en violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies", avait encore averti le Département d'État américain. Pyongyang s'est vu interdire, par des séries successives de résolutions de l'ONU, de procéder à des essais utilisant la technologie balistique.