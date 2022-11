La Corée du Nord promet une réponse "écrasante" aux exercices de Washington et Séoul

Ce nouvel avertissement de Pyongyang est une réponse à la poursuite de l'exercice "Vigilant Storm", les plus grandes manœuvres aériennes conjointes jamais menées par Séoul et Washington. Dans un communiqué, l'état-major de l'Armée populaire coréenne a affirmé que la Corée du Nord "continuera à répondre à tous les exercices de guerre anti-RPDC de l'ennemi par des mesures militaires pratiques soutenues, résolues et écrasantes", a rapporté l'agence officielle KCNA.