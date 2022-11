La Corée du Nord tire des dizaines de missiles dans une zone "tampon" près de sa frontière avec le Sud

Où s'arrêteront-ils ? Après avoir échangé des tirs de missiles, dont l'un est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes, une première depuis 1953, mercredi 2 novembre, amenant Séoul à riposter et à dénoncer une "invasion territoriale", la tension ne redescend plus. La Corée du Nord, à l'initiative de ces frictions, montre les muscles. Pyongyang a procédé à un tir de barrage, dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 novembre, sur une zone maritime "tampon" près de sa frontière avec le Sud.

Plus tôt jeudi, Séoul et Washington avaient annoncé prolonger jusqu'à samedi leurs exercices aériens conjoints, les plus importants jamais réalisés, qui impliquent des centaines d'avions de guerre de part et d'autre, après le tir apparemment raté d'un missile balistique intercontinental (ICBM) par le Nord dans la matinée. "Un choix très dangereux et mauvais", selon le régime de Kim Jong-un, qui a tiré trois missiles balistiques à courte portée en fin de journée, en signe de désapprobation.