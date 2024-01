La Corée du Nord tire à nouveau des dizaines d'obus près de l'île sud-coréenne de Yeonpyeong

Ce samedi 6 janvier, la Corée du Nord a tiré une soixantaine d'obus près de l'île de Yeonpyeong. La veille, le régime de Kim Jong Un a déjà tiré plus de 200 obus en mer Jaune, à proximité de deux îles sud-coréennes. Cette escalade de tensions dans la péninsule coréenne est l'une des plus sérieuses depuis 2010.

La tension continue de monter en mer Jaune. La Corée du Nord a tiré ce samedi 6 janvier plus de 60 obus près de l'île sud-coréenne reculée de Yeonpyeong, au lendemain d'une première salve de Pyongyang qui avait déclenché la riposte de Séoul avec des exercices à munitions réelles dans la région. "Les forces nord-coréennes ont tiré plus de 60 obus depuis la zone Nord-Ouest de l'île de Yeonpyeong aujourd'hui", a déclaré l'état-major de l'armée sud-coréenne, mettant en garde Pyongyang contre une poursuite de ces tirs.

Plus de 200 missiles tirés vendredi

Vendredi, la Corée du Nord a déjà tiré plus de 200 missiles près des îles sud-coréennes reculées de Yeonpyeong et Baengnyeong, forçant les civils à rejoindre les abris. Séoul a dénoncé une "provocation" et mené quelques heures plus tard un exercice à munitions réelles à Yeonpyeong à l'aide d'obusiers automoteurs K9. Les ferries reliant ces îles, situées tout près des côtes nord-coréennes, au reste de la Corée du Sud ont été suspendus. La Corée du Nord a à son tour enjoint la Corée du Sud de ne "pas commettre de provocation sous le prétexte d'une soi-disant contre-mesure", selon l'agence KCNA. Elle a brandi la menace d'une "contre-mesure dure à un niveau sans précédent".

Cette escalade militaire, l'une des plus sérieuses sur la péninsule depuis 2010, survient après une série de déclarations belliqueuses du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui a notamment menacé ces derniers jours d'"anéantir" la Corée du Sud et les États-Unis.

Les relations entre les deux Corées sont actuellement au plus bas depuis des décennies. Fin décembre, Kim Jong Un a ordonné l'accélération des préparatifs militaires en vue d'une "guerre" pouvant "être déclenchée à tout moment". Il a dénoncé une "situation de crise persistante et incontrôlable", déclenchée selon lui par Séoul et Washington avec leurs exercices militaires conjoints dans la région.