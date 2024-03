La Corée du Nord tire un missile balistique pendant la visite du chef de la diplomatie américaine à Séoul

La Corée du Nord a procédé au lancement de missiles balistiques ce lundi. Le secrétaire d'État américain est arrivé la veille dans la capitale de Corée du Sud. Washington a dénoncé cette nouvelle provocation de Pyongyang, qui "sape la sécurité régionale".

La Corée du Nord a procédé ce lundi au lancement de plusieurs missiles balistiques, au moment même où le secrétaire d'État américain Antony Blinken se trouve à Séoul, pour rencontrer de hauts responsables et assister à un sommet sur la démocratie. Les tirs ont été effectués "en direction de la mer de l'Est", connue également sous le nom de mer du Japon, a communiqué l'état-major sud-coréen.

"Ces lancements, comme les précédents tirs de missiles balistiques ces dernières années, sont en violation de multiples résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU", a déclaré un porte-parole du département d'État, en soulignant que ces tirs "menacent" les voisins de la Corée du Nord et "sapent la sécurité régionale".

Pyongyang avait déjà effectué un tir analogue, celui d'un engin équipé d'une ogive hypersonique, le 14 janvier dernier. Les tirs en mer du Japon surviennent quelques jours après la fin d'exercices militaires conjoints américano-sud-coréens. Antony Blinken avait atterri la veille en Corée du Sud, pour participer au troisième Sommet pour la démocratie prévu sur trois jours, une initiative du président américain. Des responsables du gouvernement, des ONG ainsi que des membres de la société civile participent à cette rencontre.

"Bouclier de la liberté"

Le chef de la diplomatie américaine doit aussi profiter de son déplacement pour s'entretenir avec son homologue sud-coréen Cho Tae-yul des moyens de renforcer l'alliance entre Washington et Séoul, alors que les deux pays cherchent à améliorer leur politique de "dissuasion étendue" face au voisin du nord.

La semaine dernière, Séoul et Washington ont mis fin à leurs exercices annuels à grande échelle "Bouclier de la liberté", comprenant l'interception de missiles et des assauts aériens. Le nombre de troupes y participant avait été doublé par rapport à 2023. Pyongyang a averti début mars que les États-Unis et la Corée du Sud paieraient un "prix élevé" pour ces manœuvres. Kim Jong-Un a supervisé un exercice d'artillerie à grande échelle comprenant, selon lui, des unités frontalières "qui ont mis la capitale de l'ennemi à leur portée".

Les États-Unis stationnent quelque 27.000 soldats américains en Corée du Sud pour l'aider à protéger cet allié régional face au Nord, doté de l'arme nucléaire. Arrivé au pouvoir en 2022, le président conservateur sud-coréen Yoon Suk Yeol a renforcé ses liens avec la Maison-Blanche et cherche à se rapprocher du Japon, ancienne puissance coloniale dans la péninsule coréenne, face aux menaces de Pyongyang.

Depuis le début de l'année, Pyongyang a désigné Séoul comme son "principal ennemi", a fermé les agences consacrées à la réunification et au dialogue entre les deux Corées, et menacé d'entrer en guerre pour toute violation de son territoire "ne serait-ce que de 0,001 millimètre".