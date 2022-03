La Corée du Nord tire un missile intercontinental près du Japon, Séoul réplique

Les États-Unis ont aussi condamné "avec force" ce tir et prendront "toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du territoire américain, de la Corée du Sud et du Japon", selon un communiqué de la Maison Blanche ce jeudi. Ce tir nord-coréen "est une violation insolente de multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies et augmente inutilement les tensions" dans la région, a réagi la porte-parole de l'exécutif américain Jen Psaki, dans ce texte publié au moment où le président Joe Biden rencontre les alliés des États-Unis à Bruxelles.