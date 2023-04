La Corée du Nord tire un "nouveau type" de missile balistique, le Japon brièvement en alerte

Tous les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) lancés jusqu'à présent par la Corée du Nord étaient à combustible liquide. Or les missiles à combustible solide, que Pyongyang cherche depuis longtemps à mettre au point, font preuve d'une meilleure stabilité et sont plus rapides à préparer pour un lancement que ceux à combustible liquide. Cela rend plus difficile leur détection et leur éventuelle destruction par les défenses ennemies. Lors d'un défilé en février dernier, l'armée nord-coréenne avait exhibé de nombreux missiles, dont un que les analystes considèrent comme un ICBM à propergol solide.