La Corée du Nord veut lancer un satellite dans les prochains jours, Séoul dénonce un projet "illégal"

De leur côté, les garde-côtes japonais ont émis une alerte concernant un "lancement de fusée satellite" entre le 24 et le 31 août pour trois zones de danger, dans la mer Jaune, la mer de Chine orientale et les eaux à l'est de l'île de Luçon aux Philippines. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fait du développement d'un satellite espion militaire une priorité pour "faire face aux actions militaires dangereuses des États-Unis et de leurs vassaux".