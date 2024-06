Aux États-Unis, la Cour suprême a décidé de manière unanime de maintenir les conditions d'accès à une pilule abortive, qui étaient menacées par une récente décision d'une cour d'appel. Malgré tout, les partisans de l'IVG, dont le président Joe Biden, ont appelé à maintenir la vigilance face aux menaces pesant sur ce droit.

La Cour suprême américaine a rétabli, jeudi 13 juin, les conditions d'accès à la mifépristone, une pilule utilisée dans la majorité des avortements médicamenteux aux États-Unis. Ce verdict casse ainsi une décision d'appel qui visait à rétablir une série de restrictions. En 2023, une cour d'appel, composée de juges ultraconservateurs, avait rétabli plusieurs des restrictions d'accès à la mifépristone, qui avaient été levées par l'Agence américaine des médicaments (FDA) depuis 2016.

Dans leur arrêt unanime de ce jeudi, les neuf juges de la cour à majorité conservatrice dénient "l'intérêt à agir" (c'est-à-dire la condition pour saisir la justice) des plaignants - des associations de médecins ou des praticiens hostiles à l'IVG qui ne prescrivent, ni n'utilisent cette pilule. Ils annulent donc cette décision d'appel, qu'ils avaient de toute façon déjà suspendue.

"Les plaignants n'ont pas démontré que l'assouplissement des règles de la FDA leur porterait probablement préjudice dans les faits", indique dans sa décision au nom de la Cour suprême le juge Brett Kavanaugh. "Pour cette raison, les tribunaux fédéraux ne sont pas la voie adéquate pour répondre aux inquiétudes des plaignants au sujet des actions de la FDA", ajoute-t-il. Le juge souligne qu'ils peuvent toutefois en saisir le pouvoir exécutif ou législatif.

Le droit à l'IVG, un enjeu présidentiel

Joe Biden a fait de la protection du droit à l'avortement un axe important de sa campagne pour l'élection présidentielle de novembre face à son prédécesseur républicain Donald Trump. Pour le président américain, cette décision de la Cour suprême ne change rien au fait que "la lutte" pour le droit à l'avortement "continue" dans le pays. "Elle ne change pas le fait que le droit d'une femme à recevoir le traitement dont elle a besoin est menacé, voire impossible, dans de nombreux États", a-t-il déclaré dans un communiqué, en fustigeant "les attaques contre les avortements médicamenteux (qui) font partie du programme extrême et dangereux des élus républicains".

Pour rappel, par son arrêt historique de juin 2022 annulant la garantie fédérale du droit à l'avortement, la Cour suprême a redonné aux États américains toute latitude pour légiférer dans ce domaine. Depuis, une vingtaine ont interdit l'IVG, qu'elle soit réalisée par voie médicamenteuse ou chirurgicale, ou l'ont strictement encadrée.

L'institut Guttmacher, un centre de recherche favorable à l'avortement, s'est dit "soulagé" par l'arrêt de la Cour suprême sur la mifépristone, "la seule décision raisonnable" possible, mais a déploré que cette plainte initiale "de mauvaise foi et sans base factuelle ou scientifique" soit parvenue jusqu'à la plus haute juridiction du pays. Près des deux tiers des avortements (63%) aux États-Unis en 2023 ont été réalisés par voie médicamenteuse, rapportait l'institut Guttmacher en mars dernier.