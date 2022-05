La Cour suprême des États-Unis veut revenir sur le droit à l'avortement : quelles conséquences aurait cette décision ?

Dans une étude d’octobre dernier, et mise à jour récemment, le Guttmacher Institute a estimé que 26 États étaient "certains ou susceptibles d’interdire l’avortement" si l’arrêt Roe v. Wade venait à être annulé. Parmi eux, "22 États disposent déjà de lois ou d'amendements constitutionnels qui les inciteraient à tenter d'interdire l'avortement le plus rapidement possible", a analysé l’institut de recherche qui fournit des statistiques sur les naissances et l’avortement aux États-Unis. Une autre estimation est faite par Planned Parenthood, le planning familial américain. Selon lui, l'annulation de l’arrêt reviendrait à interdire ou à entièrement supprimer l'accès à un avortement sûr et légal dans au moins 20 des 50 États qui composent les États-Unis.