La crise alimentaire mondiale pourrait plonger 10 millions de personnes dans la pauvreté

L'augmentation des prix de l'alimentation n'est pas passée inaperçu. Et cette hausse pourrait avoir de graves effets néfastes sur les populations : "Au moins 10 millions de personnes (dans le monde) pourraient plonger dans la pauvreté", a indiqué Janet Yellen, lors d'une réunion des ministres des pays du G7 et du G20. Les personnes les plus vulnérables sont touchées par l'augmentation de cette insécurité alimentaire mondiale, mais aussi : "Les familles qui dépensent déjà une part disproportionnée de leurs revenus en nourriture", a souligné la ministre.