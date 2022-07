La crise au Sri Lanka est-elle la "conséquence de la volonté de faire du 100% bio" ?

Quant aux recettes internes, elles n'ont cessé de diminuer. Le "système clanique" en place jusqu'en 2009 s'est "traduit par des pertes importantes de recettes budgétaires liées aux cadeaux fiscaux aux amis du pouvoir et l'enracinement d'un capitalisme de connivence au sein du pouvoir", comme l'a résumé Jean-Joseph Boillot sur le site de l'Iris. "Par conséquent, la fragilité fiscale et l'endettement extérieur se sont petit à petit creusés." À partir de 2009, "l'ensemble des mesures prises par un régime qu'on peut qualifier de 'populiste' ont engendré d'importantes fragilités économiques". D'une part, à cause du rapprochement avec la Chine, et ses "nombreux projets d'infrastructures à grande échelle" ; de l'autre, à cause des importantes réductions d'impôts introduites en 2019 par le président Gotabaya Rajapaksa. D'après le ministre des Finances, Ali Sabry, celles-ci ont fait perdre plus de 1,4 milliard de dollars par an au pays. Avec la réduction des impôts et l'arrêt du tourisme d'un côté, et les subventions inabordables et l'explosion des importations de l'autre, les caisses de l'État ont fondu comme neige au soleil.