La crise en Ukraine pourrait entraîner cinq millions de réfugiés, selon l'ONU

Le conflit déclenché par la Russie avec Kiev pourraient conduire les Ukrainiens à fuir. "Si la Russie continue sur cette voie, elle pourrait - selon nos estimations - créer une nouvelle crise de réfugiés, l'une des plus importantes auxquelles le monde soit confronté aujourd'hui, avec jusqu'à 5 millions de personnes supplémentaires déplacées par la guerre choisie par la Russie et sa pression exercée sur les voisins de l'Ukraine", alerte l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, ce mercredi.

"Parce que l'Ukraine est l'un des plus grands fournisseurs de blé au monde, en particulier pour le monde en développement, les actions de la Russie pourraient provoquer une flambée des prix des denrées alimentaires et conduire à une faim encore plus désespérée dans des endroits comme la Libye, le Yémen et le Liban", a par ailleurs mis en garde la diplomate américaine.