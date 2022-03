La "crise migratoire" actuelle en Europe est-elle plus conséquente qu’en 2015 ?

Si le conflit russo-ukrainien s’est étendu à tout le pays, il remonte cependant à 2014 lorsqu'il était concentré dans le Donbass. De fait, des mouvements de populations s'opèrent depuis cette date vers l'Ouest. Comme l’indiquait l’ONU en 2017, entre 2014 et 2016, "plus de 470.000 Ukrainiens ont cherché asile dans d’autres pays, la majorité en Fédération de Russie (442 240), en Pologne (5 870) et au Bélarus (2 280), ainsi que plus loin en Allemagne (9 850), en Italie (9 130), en France (3 670) et en Suède (3 340)". En résumé, la comparaison des enjeux migratoires actuels et passés pour l’Europe, pendant le conflit syrien, est juste. Le 25 février, au lendemain de l’invasion russe, le HCR prévenait déjà qu’"une aggravation du conflit pourrait pousser jusqu’à 5 millions de personnes à fuir au-delà des frontières ukrainiennes".