La Croatie devient le troisième pays européen à inscrire le féminicide dans son droit

Le Parlement croate a adopté jeudi des amendements au Code pénal pour y définir et y inscrire le féminicide. La Croatie devient ainsi le troisième pays de l'Union européenne à donner, en tant que tel, un statut juridique aux meurtres des femmes en raison de leur genre.

Une avancée juridique pour les femmes. La Croatie est devenue, ce jeudi 14 mars, le troisième pays de l'Union européenne à graver le concept de "féminicide" dans son droit. Jusqu'ici, sur le Vieux continent, seuls Malte et Chypre avaient donné un statut juridique aux meurtres de femmes fondés sur leur genre.

Le Parlement a, en effet, adopté des amendements pour intégrer ce crime dans le Code pénal. Cette réforme a été adoptée de justesse, avec 77 députés ayant voté pour, et 60 contre. Selon le texte adopté, les auteurs de ces faits peuvent écoper de peines allant de 10 à 40 ans de prison, soit la plus lourde peine prévue par la législation locale. "Par ces changements, nous protégeons le droit, la sécurité et la dignité des femmes et nous envoyons le message que la violence faite aux femmes est inacceptable", avait déclaré fin février le Premier ministre croate conservateur, Andrej Plenkovic, en présentant la proposition de loi.

Cet ajout juridique est d'autant plus notable que la Croatie est le troisième pays parmi les 27 avec le plus fort taux de féminicides par nombre d'habitants. En 2022, 13 femmes ont été tuées - 12 d'entre elles par un proche - dans ce petit pays d'Europe centrale. Neuf victimes ont été recensées en 2023.

L'un de ces meurtres, celui de Mihaela Berak, une étudiante en droit de 20 ans, tuée par un policier avec qui elle avait eu une brève relation en septembre dernier, a particulièrement marqué l'opinion publique. Il a suscité de vastes manifestations, conduisant le gouvernement à proposer d'inscrire le féminicide dans la loi.