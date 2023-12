VIDÉO - La croisière aux Bahamas finit... au Canada

Ces passagers pensaient passer cette fin d'année 2023 dans les Caraïbes, aux Bahamas. Mais en raison de vents violents, leur bateau de croisière a décidé de se dérouter un peu plus au nord, vers le Canada. Le contenu de leurs valises n'est évidemment plus du tout adapté.

Ils avaient payé pour passer Noël là-bas : une croisière vers le sable fin et les cocotiers des Bahamas, au départ de New-York. À la place, ils ont eu la grisaille et le froid du Canada. "Il fait super froid, il y a du vent", se plaint une croisiériste dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article.

On a des shorts, on a des maillots... Une passagère française

Ces 5.000 voyageurs ont été informés à moins de 24 heures du départ qu'en raison d'une mauvaise météo, il était impossible de prendre la route du sud. En conséquence, cap au nord, à Saint-John, au Canada, avec moins 9 °C. Un couple de Français, Manon Ganaye et Alexandre Di-Maio, n'était pas vraiment équipé en conséquence. "On a des shorts, on a des maillots", lance la jeune fille, tout sourire. Son compagnon, plus pragmatique, renchérit : "Hier, il faisait moins 13°C ressentis alors qu'on avait signé pour plus 30°C", s'amuse-t-il.

Les chaînes de télévision américaines n'ont pas pu s'empêcher de se moquer gentiment du triste sort des croisiéristes. "Là-bas, il fait entre -10 et -5°C, mais il y aura un peu de soleil", s'amuse ainsi un présentateur météo. Devant ce bateau de croisière, chez eux, en plein mois de décembre, les Canadiens étaient hilares. "Eh non, c'est pas les Bahamas. Joyeux Noël, les gars !", ironise l'un d'eux.

La compagnie de croisière a bien proposé à ces voyageurs un avoir avant le départ. Mais la plupart d'entre eux avaient déjà fait le trajet jusqu'à New York lorsqu'ils ont été informés.