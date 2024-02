La croisière tourne au cauchemar : suspicion de cas de choléra à bord, un navire bloqué au large de l'île Maurice

L'île Maurice a refusé à un paquebot de croisière l'autorisation d'accoster à Port-Louis, en raison de suspicions de cas de choléra. Au moins quinze passagers se trouvant à bord du "Norwegian Dawn" ont été placés à l’isolement après des maux de ventre, par précaution.

Les quelque 2000 passagers rêvaient de palmiers, de soleil et de plages de sable fin. Ils n’imaginaient certainement pas qu’ils risqueraient d'attraper le choléra au cours du voyage. L'île Maurice a refusé, samedi 24 février à un paquebot de croisière, l'autorisation d'accoster à Port-Louis, en raison de soupçons de cas de choléra à bord, rapporte un article en ligne de la BBC. Le navire est arrivé sur les côtes du pays dans la soirée, avec un jour d'avance, car il ne s'est pas arrêté à l'île de la Réunion.

Une maladie de l'estomac en cause

Au moins quinze passagers du "Norwegian Dawn" se trouvant à bord ont été placés à l’isolement. Les autorités mauriciennes ont déclaré que la décision de bloquer le navire avait été "prise afin d'éviter tout risque sanitaire". "La santé et la sécurité des passagers ainsi que celles du pays dans son ensemble sont d'une importance capitale pour les autorités", a précisé l'autorité portuaire, citée par le média britannique. Des échantillons ont été prélevés pour être analysés, et les résultats devraient être connus ce mardi.

À bord, les passagers isolés ont développé de légers symptômes avec des maux d'estomac au cours du voyage en Afrique du Sud, a déclaré un représentant de Norwegian Cruise Line (NCL), qui exploite le navire. Un passager qui se trouve à bord a déclaré au journal néerlandais BN DeStem que le capitaine lui avait confié qu'il pourrait y avoir une épidémie de choléra à bord.

Des épidémies de cette maladie provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés se sont déclarées en Afrique australe au cours des derniers mois, la Zambie étant la plus touchée. Le navire de croisière compte 2184 passagers et 1026 membres d'équipage. Environ 2000 d'entre eux avaient prévu de débarquer à Port-Louis, et 2000 autres devaient embarquer au même moment, selon la BBC. Les personnes qui devaient débarquer ou rejoindre la croisière le feront désormais le 27 février, a indiqué un porte-parole de la compagnie Norwegian Cruise Line.