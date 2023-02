La Finlande entame la construction de son mur à la frontière avec la Russie

Le rideau de fer va prendre forme. La Finlande a commencé, ce mardi 28 février, la construction de sa nouvelle clôture sur une partie de sa frontière avec la Russie, décidée après l'invasion de l'Ukraine, ont annoncé les gardes-frontières. Les travaux concernent un projet pilote de trois kilomètres près de la ville d'Imatra, dans le sud-est de la Finlande.

Le chantier a commencé "avec des coupes de forêt, et vont se poursuivre pour permettre la construction d'une route et l'installation d'une clôture", ont indiqué les gardes-frontières dans un communiqué. La construction de 70 kilomètres supplémentaires est prévue entre 2023 et 2025, principalement dans le sud-est du pays nordique, sur la partie la plus dense de sa frontière de 1340 kilomètres avec la Russie. Au total, la Finlande prévoit d'ériger des clôtures de 200 kilomètres, pour un vaste chantier estimé à 380 millions d'euros.