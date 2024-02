La "flotte fantôme", ces navires affrétés par la Russie pour continuer d'exporter son pétrole malgré les sanctions

Le Royaume-Uni a alerté mercredi sur le contournement des sanctions commerciales infligées à la Russie par de nombreux États. En cause ? Une "flotte fantôme" affrétée par le Kremlin, constituée de navires à la propriété opaque ou dépourvus d'assurance appropriée. Plusieurs centaines de bateaux permettraient ainsi au pays de continuer d'exporter son pétrole.

Des navires "fantômes" pour contourner les sanctions économiques. Un rapport de la chambre des Lords, au Royaume-Uni, alerte sur la création clandestine d'un réseau de pétroliers clandestins par la Russie, lui permettant de continuer à exporter la ressource malgré l'embargo imposé au pays par de nombreux États. "Nous sommes préoccupés par les preuves de plus en plus nombreuses que la Russie a pu contourner les sanctions, notamment par l'intermédiaire d'États tiers et de flottes fantômes de pétroliers", écrit ainsi la commission des Affaires européennes de la chambre haute du Parlement britannique, chargée de la rédaction du rapport.

Dans les faits, cette "flotte fantôme" est constituée de navires à la propriété opaque ou dépourvus de l'assurance P&I, nécessaire aux armateurs et reconnues au niveau international pour couvrir leur marchandise face à différents dangers, y compris ceux liés à la guerre. Selon l'étude britannique, la Russie aurait donc acquis de nombreux anciens bateaux auxquels elle offre ses propres services d'assurance. En novembre dernier, "179 pétroliers pleins de la flotte fantôme russe ont quitté les ports russes" pour transporter de l'or noir, indique ainsi l'institut économique ukrainien KSE, basé à Kiev (Ukraine). Selon The Guardian, la capacité totale de la "flotte fantôme russe" pourrait même atteindre près de 500 appareils.

Des risques environnementaux importants

Si la pratique peut paraître étonnante, elle n'en est pas moins courante pour de nombreux États soumis à des sanctions pétrolières, à l'instar du Venezuela, de l'Iran ou de la Corée du Nord. "Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel, même avant la guerre" en Ukraine, pointe Elina Ribakova, économiste au KSE. Selon cette spécialiste, "la flotte fantôme est aussi utilisée pour s'affranchir du modèle économique du transport maritime de marchandise". Au total, selon les experts, le nombre de ces bateaux a doublé l'an dernier et représente désormais environ 10% des pétroliers au niveau mondial.

La sécurité environnementale est mise en péril par ces navires, estiment plusieurs études récentes sur le sujet. "La plupart des navires de cette flotte obscure n'ont pas été inspectés récemment, leur entretien n'est pas conforme", alertait ainsi Lloyd's List Intelligence, un cabinet britannique spécialisé dans le commerce maritime international, dans un article de décembre. En cas d'accident avec un autre navire, les bateaux touchés par un tanker de la "flotte fantôme russe" pourraient aussi subir d'importantes pertes économiques, devant assumer les coûts liés à ce potentiel incident. Le risque d'une marée noire liée à l'une de ses embarcations obsolètes existe aussi davantage.

Dans son rapport, Londres alerte donc sur la nécessité pour "le Royaume-Uni et ses alliés [de] prendre des mesures décisives" pour limiter l'influence de cette "flotte fantôme russe".