La France représentée par l'Allemagne lors d'un sommet international ?

S'il n'occupe désormais plus de mandat électif, l'ancien eurodéputé Florian Philippot et président des Patriotes n'a pas cessé de suivre l'actualité et d'y réagir. Dernier exemple en date avec la dénonciation d'un acte qu'il juge "absolument inadmissible" de la part d'Emmanuel Macron. Le président de la République, assure le militant souverainiste, "fait représenter la France par le chancelier allemand Scholz à un sommet international". Un choix d'autant plus problématique à ses yeux que "Scholz ne cesse de jouer contre les intérêts français", poursuit l'ancien bras droit de Marine le Pen.